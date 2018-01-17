الثالث مفاجأة.. والوصيف هدفنا

مكة المكرمة ـ عبد الغني عوض | Thursday, 18 January 2018 - 00:00 am

أوضح المصري هشام متولي، مدرب فريق الوحدة للناشئين لكرة القدم، أن النتائج التي حققها الفريق هذا الموسم تعتبر مفاجأة كبيرة في ظل رحيل أكثر من 15 لاعباً عن صفوف الفريق إلى الشباب.وأكد هشام أن لاعبيه قادرون على تحقيق لقب الوصيف في دوري هذا الموسم عطفاً على إمكانيات صغار الفرسان وقدرتهم التهديفية التي منحتهم ثاني أفضل هجوم في البطولة بعد الأهلي، كاشفاً في حواره مع "الرياضية" أسرار دخول فريقه في المنافسة.

هل كنت تتوقع أن تدخل المثلث الذهبي للدوري الممتاز للناشئين؟

بصراحة احتلال الوحدة المركز الثالث مناصفة مع الاتحاد أمر أكثر من رائع ولم أتوقعه في ظل الصراع القوي بين الأندية الأخرى كالأهلي والهلال والنصر والشباب والاتحاد للفوز بالبطولة التي قدم فيها صغار الفرسان نتائج طيبة للغاية.

ما أبرز النتائج التي حققها الفريق حتى الآن؟

لعبنا 8 مباريات فزنا في ست منها على الروضة والرائد والقادسية والفتح والشباب والاتفاق وخسرنا لقاءين فقط أمام الاتحاد والنصر ويكفيني فخراً أن مهاجمي فريقي يحتلون المركز الثاني بفارق هدف واحد عن الأهلي وسجلوا 20 هدفاً.

وما سر تحقيق النتائج غير المتوقعة؟

هناك أكثر من سبب وراء ظهور الفريق بمستوى طيب أبرزها وجود منظومة إدارية وفنية على مستوى عال في ظل وجود أكثر من 4 لاعبين أعتبرهم من موهوبي الكرة السعودية ويستحقون الانضمام إلى المنتخب السعودي على رأسهم عدنان مؤمني هداف الفريق برصيد 12 هدفاً وهزاع الغامدي وسطام محمود ونواف اللحياني وعمر محمد والحارس راكان الحربي.

وما طموحاتك مع الوحدة؟

أسعى جاهداً لمواصلة النتائج الجيدة للوصول إلى وصيف البطولة بعد أن تخطينا أندية كبيرة في الترتيب العام مثل الهلال والشباب والفتح والاتفاق والقادسية في ظل الدعم الكبير من مجلس الإدارة برئاسة السفير محمد طيب الذي يدعمناً معنوياً ومادياً مع كل انتصار نحققه.