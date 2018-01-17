غدا.. اللافي ينضم إلى الشباب

الرياض ـ علي الحدادي | Thursday, 18 January 2018 - 00:00 am

يصل الليبي مؤيد اللافي، صفقة نادي الشباب الجديدة، إلى الرياض في الخامسة والنصف من فجر غدٍ الجمعة لتوقيع عقده، والانضمام إلى الفريق الأول لكرة القدم في النادي، بعد نحو 12 يوماً من إعلان ضمه لثلاثة أعوام، قادماً من أهلي طرابلس الليبي.

وبحسب مصادر "الرياضية"، فإن اللافي، صاحب الـ 21 عاماً، سيصل إلى مطار الملك خالد الدولي على متن الخطوط الجوية التركية.

وأدى انضمام اللاعب إلى الشباب إلى استبعاده من قائمة منتخب ليبيا المشارك في كأس أمم إفريقيا للاعبين المحليين، التي تحتضنها المغرب حالياً.

في سياق متصل، صرفت الإدارة الشبابية النظر عن التعاقد مع الكوستاريكي إلياس أجويلار، وهو ما عزته المصادر إلى طول فترة التفاوض، وشعور الجانب الشبابي بمماطلة الجانب الآخر.

وأجويلار، الأعسر صاحب الـ 26 عاماً، لاعب في فريق هيريديانو المنافس في الدوري الكوستاريكي الممتاز.