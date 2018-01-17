عين الاتفاق على حارس المواليد

الدمام ـ حسام النصر | Thursday, 18 January 2018 - 00:00 am

وجَّه نادي الاتفاق بوصله اهتمامه إلى عبد القدوس عطية، حارس مرمى منتخب المواهب من مواليد السعودية، فيما أنهى، بشكل مفاجئ، التعاقد مع أحمد عبد الستار الحارس الأردني، بعد أسبوعين فقط من ضمِّه.

وكشفت لـ "الرياضية" مصادر خاصة، أن تمثيل عبد الستار، المولود في السعودية، منتخب الأردن حال دون تسجيله في خانة "لاعب من المواليد"، ما دفع الاتفاق إلى التخلي عنه، والتفكير في جلب عطية الموجود حالياً في معسكر إعدادي للحراس السعوديين في ألمانيا.

وعزا النادي، في بيانٍ أمس، إنهاءه التعاقد مع عبد الستار إلى استحالة تسجيله في خانة "لاعب من مواليد السعودية" بناءً على الاشتراطات الجديدة الصادرة من الاتحاد السعودي لكرة القــدم. وتنـــص الاشتراطات على ألا يكون اللاعب المسجل مثّــل، سابقـــاً، أي منتخب.