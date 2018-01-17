غريب يطلب مستحقاته.. ورئيس الباطن: خلال أيام

مكة المكرمة ـ عبد الغني عوض وحفر الباطن ـ طلال القطيني | Thursday, 18 January 2018 - 00:00 am

دعا سيد غريب، المدرب المصري، مسؤولي نادي الباطن إلى منحه مستحقاته، البالغة 22 ألفاً و800 ريال، عن فترة عمل سابقة.

في المقابل، وعد ناصر الهويدي، رئيس الباطن، بتسديد المستحقات خلال الأيام المقبلة، سواءً لغريب، أو أي شخص آخر له حقوق مالية على النادي.وعمل غريب مدرباً مساعداً في جهاز مواطنه عادل عبد الرحمن، المدرب السابق لفريق الباطن الأول لكرة القدم، من 13 أغسطس 2016 وحتى إقالة الجهاز في 13 ديسمبر من العام نفسه، بعد تدهور نتائج الفريق في دوري المحترفين السعودي.

وذكر لـ "الرياضية" غريب، أن "إدارة النادي لم تدفع، منذ ذلك التاريخ، مستحقاتي المتأخرة، التي تعادل أكثر من 100 ألف جنيه مصري". وتابع بقوله: "كلما تواصلت معها، تعدني بالدفع حينما تتيسَّر الأمور... علماً أن الجهاز الفني الذي كنت أعمل معه حصل على مستحقاته". وأطلع "الرياضية" على مستند "إثبات مديونية" بإمضاء أمين عام النادي.بدوره، أشار ناصر الهويدي إلى ظروفٍ مرَّ بها الباطن، حالت دون تسديد مستحقات المدرب المساعد السابق، مقرَّاً بأن للأخير حقوقاً مالية.

وأبلغ "الرياضية" الهويدي، أن النادي سيسوِّي الأمر مع غريب، أو أي شخص آخر له مستحقات، خلال الأيام المقبلة.