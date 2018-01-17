التصريح والتفتيش.. شرطان لـ “تيفوهات” الروابط

الرياض ـ عبد الرحمن المشبب | Thursday, 18 January 2018 - 00:00 am

اشترطت الهيئة العامة للرياضة حصول جماهير الأندية على موافقةٍ على مضامين "التيفوهات" من إدارات الملاعب، أو من الإدارة العامة للتشغيل والفعاليات في وكالة الشؤون الفنية في الهيئة.

وأصدرت الإدارة العامة للتشغيل والفعاليات قائمة تعليمات، اطلعت "الرياضية" عليها، تتعلق بروابط الجماهير، وتتألف من 14 بنداً.

وشدَّدت التعليمات على وجوب الحصول على تصريح لمضمون "التيفو"، مانعةً إدخال الشعلات النارية، وأجهزة الدخان الكيماوي إلى الملاعب، ومانحةً الأمن الحق في إلغاء "التيفو" في حال محاولة القائمين عليه إدخال المواد الممنوعة.ونبَّهت التعليمات إلى منع نزول أي من أفراد فريق عمل "التيفو" إلى أرض الملعب أثناء تنفيذ مهمتهم. كما فرضت تفتيشَ مواد ومعدات "التيفو" قبل دخولها إلى الملعب على أن يتولى ذلك الأمن الصناعي في المنشأة الرياضية.

فيما سمحت التعليمات بالبدء في عمل "التيفو" قبل بداية المباراة بـ 24 ساعة، باستثناء المباريات النهائية.

أما موقع جلوس روابط الجماهير فتحدِّده إدارات الملاعب بالتنسيق مع الجهات الأمنية.



25 ممنوعاً

حدَّدت الإدارة العامة للتشغيل والفعاليات قائمةً بالممنوعات في المباريات، احتوت على 25 بنداً، بينها أي شعارات تستفز جماهير الفريقين، وأي لافتات سياسية، أو عنصرية، وأي صور لغير خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد، ما عدا أسماء وأعلام المنتخبات السعودية وشعارات الأندية.وضمَّت القائمة اللباس غير المناسب، مثل ثياب النوم، والملابس الداخلية للزي السعودي، والملابس المحترقة والممزقة، إضافةً إلى القمصان الرياضية دون أكمام، و"الشورت" فوق الركبة.

ومن بين الممنوعات الخروج إلى خارج المنشأة أثناء المباراة ثم العودة دون تذكرة، والتعبير عن الفرح بتصرفات غير أخلاقية ولا تلائم الذوق العام، والتحريض على العنف أياً كان نوعه.

كما مُنِعَ حمل كاميرات الفيديو، وكاميرات التصوير الفوتوغرافي ذات الأحجام الكبيرة.