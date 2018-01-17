اليوم.. قبضة الأخضر تواجه الصين

الدمام ـ حسام النصر | Thursday, 18 January 2018 - 00:00 am

يدشن صباح اليوم الخميس المنتخب السعودي الأول لكرة اليد مباريات البطولة الآسيوية الثامنة عشرة في كوريا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2019م أمام المنتخب الصيني على صالة سو سوان شيبو في مدينة سوون الكورية، ضمن منافسات المجموعة الرابعة من البطولة.

وقرر الإسباني فرناندو مدرب الأخضر السعودي استبعاد الثنائي محمد الزاير من تشكيلة الأخضر بعد أن أصيب في تدريبات الأخضر بكوريا والحارس "علي الصفار".

ويطمح الأخضر السعودي بقيادة الإسباني فرناندو في تخطي سور الصين لرفع حظوظ الأخضر في التأهل للدور الثاني حيث تتنافس المنتخبات على أربعة مقاعد مؤهلة مباشرة للعب في مونديال عام 2019م في ألمانيا والدانمارك، حيث يشارك في البطولة الآسيوية 14 منتخباً.