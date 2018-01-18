قبضة الأخضر تبدأ المهمة الآسيوية بالفوز على الصين

كوريا الجنوبية – فهد البطاح | Thursday, 18 January 2018 - 14:31 pm

استهل المنتخب السعودي الأول لكرة اليد مهمته في البطولة الآسيوية الثامنة عشر المقامة منافساتها حالياً في كوريا الجنوبية، والمؤهلة للعب في بطولة كأس العالم ٢٠١٩م بالفوز على المنتخب الصيني بنتيجة (٣٠-٢٤)، في اللقاء الذي جمعهم اليوم الخميس على صالة سو سوان شيبو بمدينة سوان الكورية، وذلك في افتتاح مباريات البطولة ضمن المجموعة الرابعة.



وبدأ اللقاء بشكل متكافئ بين المنتخبين، وكانت النتيجة تشير للتعادل حتى منتصف الشوط الأول، بعدها بدأ الأخضر السعودي في فرض الأفضلية ونجح في التقدم بالنتيجة وتوسيع الفارق التهديفي إلى خمسة أهداف، ولكنه لم يحافظ على الفارق وسط اهدار العديد من الفرض المحققة وكذلك إضاعة ثلاث رميات سبعة أمتار، لتنتهي بذلك مجريات الشوط الأول بنتيجة (١٣-١١) لصالح المنتخب السعودي.



وبدأ المنتخب السعودي بشكل مغاير في الشوط الثاني، وأستطاع إقفال دفاعته أمام اللاعبين الصينين والتركيز في الهجوم، ووسع الفارق مجدداً لأكثر من ستة أهداف، وسط تألق للحراسة السعودية، وبعد ذلك قام المدرب بإراحة اللاعبين الأساسين والزج بلاعبين الاحتياط الذين حافظوا على التقدم، حتى انتهت المباراة لمصلحة الأخضر بنتيجة (٣٠-٢٤).