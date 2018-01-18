"سهيل العماني" يظهر في النصر

الرياض - الرياضية | Thursday, 18 January 2018 - 17:29 pm

شهدت تدريبات فريق النصر الأول لكرة القدم، مشاركة العماني سعد سهيل في أول ظهور له في النادي الأصفر، حيث التقى سهيل في بداية التمرين جوستافو مدرب الفريقز وزملائة اللاعبين، حيث لقي ترحيب حار من منسوبي ولاعبي النادي العاصمي.



وكانت إدارة النصر المكلفة من قبل الهيئة العامة للرياضية برئاسة سلمان المالك، قد أعلنت ضم سعد سهيل يوم الثلاثاء الماضي قادماً من نادي فنجاء العماني لمدة موسم ونصف.



هذا وكان اللاعب وصل في ساعة متأخرة من مساء أمس الأربعاء.