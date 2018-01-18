جيرارد بيكيه برشلونياً حتى 2022

الفرنسية - الرياضية | Thursday, 18 January 2018 - 18:23 pm

توصل قلب دفاع برشلونة الإسباني الدولي جيرار بيكيه إلى اتفاق لتمديد عقده مع فريقه حتى يونيو 2022، بحسب ما ذكر النادي الكاتالوني الخميس.



وذكر متصدر الدوري المحلي في بيان على موقعه الرسمي: "اتفق النادي واللاعب على تمديد عقده حتى 30 يونيو 2022، مع بند جزائي بقيمة 500 مليون يورو".



وكان عقد بيكيه السابق ينتهي في يونيو 2019 مع بند جزائي بقيمة 300 مليون يورو، ونشأ بيكيه في النادي الإسباني عندما كان في العاشرة في أكاديمية "لاماسيا"، قبل أن يستهل مشوراه الاحترافي مع مانشستر يونايتد الانجليزي في 2004 الذي إعاره لموسم إلى ريال سرقسطة، وعاد الى فريقه الأساسي في 2008 ولا يزال في صفوفه.



واصبح بيكيه في الاعوام الاخيرة من رموز برشلونة، خصوصا في المناوشات الكلامية مع لاعبي غريمه ريال مدريد، وهو يملك في رصيده سجلا رائعا من الالقاب ابرزها مع منتخب بلاده كأس العالم 2010 وكأس اوروبا 2008، فيما احرز مع برشلونة لقب دوري ابطال اوروبا ثلاث مرات والدوري الاسباني ست مرات و25 لقبا في المجمل.



واشتهر بيكيه ايضا بعلاقته مع المغنية الكولومبية شاكيرا والتي رزق منها بولدين، كما كانت له مواقف محبذة لاستقلال اقليم كاتالونيا عن اسبانيا، ما اثار مواقف سلبية تجاهه من الصحف المدريدية.