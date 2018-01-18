الجزائري مبولحي يصل الدمام للتوقيع مع الاتفاق

الدمام - الرياضية | Thursday, 18 January 2018 - 18:09 pm

وصل اليوم الخميس الحارس الجزائري رايس مبولحي إلى مطار الملك فهد الدولي في الدمام، تمهيداً للتوقيع مع نادي الاتفاق في حال تجاوزه الفحوصات الطبية.



وشارك الحارس الجزائري في كأس العالم الأخيرة في البرازيل، وخرج من دور الـ16 من أمام منتخب ألمانيا.



وتأتي هذه الخطوة من إدارة خالد الدبل بعد أن أنهت يوم أمس الأربعاء تعاقدها مع أحمد عبدالستار حارس الجزيرة الأردني بالتراضي، لاستحالة تسجيله كلاعب مواليد وفق الاشتراطات الجديدة لاتحاد القدم السعودي.