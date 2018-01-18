الهلال يستعد للقادسية بمشاركة ثنائي الأولمبي

الرياض- الرياضية | Thursday, 18 January 2018 - 18:08 pm

شهدت تدريبات فريق الهلال الأول لكرة القدم اليوم الخميس مشاركة الثنائي الأولمبي مجاهد المنيع وفهد الرشيدي، بعد فراغهما من المشاركة مع المنتخب السعودي الأولمبي، استعدادًا لمواجهة القادسية في كأس الملك السبت المقبل.



وعلى الصعيد الميداني، تركز المران الهلالي في مجمله على الجوانب الفنية، إذ بدأ الجهاز الفني المران بتدريبات لياقية منوّعة باستخدام الكرة، قبل أن يطبّق الأرجنتيني دياز عددًا من الجمل التكتيكية، تلاها مناورة على كامل مساحة الملعب، اختتمها بتدريبات تفكيك العضلات..



ويحل الفريق الأزرق ضيفاً على القادسية السبت المقبل، على معلب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية في الراكة، ضمن الدور ثمن النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.