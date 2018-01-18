دورتموند ينفي مفاوضات أرسنال لأوباميانج

الفرنسية- الرياضية | Thursday, 18 January 2018 - 18:42 pm

انتقد ناجدي بوروسيا دورتموند الألماني، حديث، الفرنسي أرسين فينجر المدير الفني لنادي أرسنال الإنجليزي اليوم الخميس، بشإن مهاجمه الأول الجابوني الدولي بيار ايميريك أوباميانج، ونفى في الوقت نفسه وجود أي مفاوضات بشأن انتقال اللاعب إلى صفوف النادي الندني خلال فترة الانتقالات الشتوية.



وأشاد مدرب أرسنال الفرنسي آرسين فينجر بقوة شخصية اوباميانغ في مؤتمر صحافي اليوم الخميس ما حدا بالمدير الرياضي لدورتموند ميكايل تسورك بالرد عليه بقوله: "نجد من غير المحترم الحديث عن لاعب من ناد آخر"، مشيرا إلى أن أوباميانج تدرب جيدا وفي كامل تركيزه خلال هذا الاسبوع.



وأضاف: "لا يوجد أي مفاوضات مع أرسنال ونعتقد بانه يتعين على فينجر أن يقلق على العروض التي يقدمها لاعبوه".



وكانت تقارير أكدت تواجد والد اوباميانغ في لندن لإجراء محادثات حول صفقة الانتقال.



وبحسب تقارير فان دورتموند يطالب بمبلغ 70 مليون يورو للتخلي عن خدمات أوباميانج الذي توج هدافا للدوري الألماني الموسم الماضي.



وسجل أوباميانج 21 هدفا في 23 مباراة هذا الموسم لكن ناديه عاقبه باستبعاده عن المباراة الأخيرة للمرة الثالثة في أخر 16 شهراً نتيجة تغيبه عن اجتماع للفريق.