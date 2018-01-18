الاتحاد الدولي للإحصاء: الهلال الأول آسيويا والـ29 عالمياً

الرياض - الرياضية | Thursday, 18 January 2018 - 19:33 pm

وضع التصنيف الرسمي للاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء، نادي الهلال في المركز الأول آسيويا والـ29 عالمياً لعام 2017م برصيد 186.5 نقطة، حيث تلقت إدارة النادي اليو خطاباً رسمياً من الاتحاد الدولي.



هذا وأكد الأمير نواف بن سعد رئيس مجلس إدارة النادي العاصمي، أن هذا الإنجاز جاء نظير اهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وحرصهما على تطوير القطاع الرياضي والشبابي، علاوة على اهتمام الهيئة العامة للرياضة برئاسة تركي آل الشيخ، وإسهاماته البارزة في الرقي بالرياضة السعودية.



وكان فريق الهلال الأول لكرة القدم حقق في الموسم الماضي بطولة الدوري السعودي للتحترفين وكأس الملك، إلى جانب بلوغه نهائي دوري أبطال آسيا.