مشعل بن سعود يعتذر عن رئاسة هيئة أعضاء شرف النصر

الرياض- الرياضية | Thursday, 18 January 2018 - 19:45 pm

قدم الأمير مشعل بن سعود بن عبد العزيز اعتذاره عن رئاسة هيئة أعضاء شرف نادي النصر، مبرراً ابتعاده بارتباطاته العملية، حيث فشلت مساعي سلمان المالك رئيس النادي المكلف من قبل الهيئة العامة للرياضية، في إثناء الأمير عن قرار الاعتذار.



هذا وأكد الأمير مشعل مواصلة دعمه لنادي النصر، حيث أعلن في الوقت ذاته تقديم مليون ريال دعماً لمسيرة النادي العاصمي.



بدوره، ثمن سلمان المالك جهود الأمير مشعل ومواقفه المشهوده على مدى تاريخ النادي، وإسهاماته الكبيرة فيما حققه النصر من إنجازات وبطولات.