مبلوحي يجتاز فحوصات الاتفاق الطبية

الدمام - حسام النصر | Thursday, 18 January 2018 - 20:24 pm

اجتاز الدولي الجزائري رايس مبلوحي كامل الفحوصات الطبية التي أجريت له اليوم بعد وصوله إلى الدمام، وذلك تمهيداً لتوقيع عقد انتقاله إلى فريق الاتفاق، حيث من المنتظر أن يصل وكيل أعماله إلى مقر النادي الشرقي لاستكمال إجراءات الانتقال.



هذا وسيكون عقد مبلوحي مع الاتفاق لمدة 6 أشهر، مع أفضلية التجديد لموسم أخر.



وأقدمت إدارة النادي الشرقي على الاتفاق مع مبلوحي بعد أن فكت ارتباطها مع أحمد عبدالستار حارس الجزيرة الأردني بالتراضي، لاستحالة تسجيله كلاعب مواليد وفق الاشتراطات الجديدة لاتحاد القدم السعودي.