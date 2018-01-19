النصر يقترب من كابانانجا

الرياض ـ حواس العايد | Friday, 19 January 2018 - 00:00 am

اقتربت إدارة نادي النصر من حسم ملف المحترفين الأجانب، بعد اتقاقها النهائي مع الدولي الكونغولي جونيور كابانانجا "٢٨ عاما" ليكون بديلاً لليبيري ويليام جيبور لاعب الفريق.

ويجيد كابانانجا هداف بطولة كأس الأمم الإفريقية الأخيرة اللعب في مراكز الهجوم, ويلعب حالياً في نادي آستانة الكازاخستاني.

من جهة أخرى، جددت إدارة النصر مفاوضاتها مع نادي بالميراس البرازيلي لضم البرازيلي كينو صانع الألعاب، حيث رفعت الإدارة النصراوية العرض إلى ستة ملايين يورو ونصف المليون بعد رفض العرض السابق، لتقطع بذلك شوطاً كبيراً نحو إتمام التعاقد.

وأبدى النصراويون رغبة جادة في التعاقد مع كينو، الذي خاض مع فريقه الموسم الماضي 32 مباراة سجل خلالها 11 هدفاً، حيث يتميز بالسرعة والمهارة والتسديد بالقدمين.

وعلى الصعيد الشرفي، اعتذر الأمير مشعل بن سعود، رئيس هيئة أعضاء شرف نادي النصر عن عدم الاستمرار في رئاسة الهيئة الشرفية بسبب ارتباطاته العملية.

ولم تنجح محاولات سلمان المالك، رئيس النصر، في ثني الأمير مشعل بن سعود عن قراره، حيث زار الرئيسُ الأمير أمس في منزله وأطلعه على جميع برامج النادي وخططه، قبل أن يقدم الأمير مشعل بن سعود في نهاية الزيارة مليون ريال دعماً مادياً لإدارة النصر.