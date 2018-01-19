مبولحي اتفاقيا لنصف موسم

الدمام ـ حسام النصر | Friday, 19 January 2018 - 00:00 am

أعلن نادي الاتفاق، مساء أمس، تعاقده مع رايس مبولحي، حارس المرمى الجزائري، في صفقة انتقال حر حتى نهاية الموسم مع أفضلية التجديد لموسم آخر.

وتجاوز اللاعب بنجاح فحصاً طبياً، ووقع على عقد الانضمام إلى الاتفاق، بعد يوم واحد من إنهاء النادي عقد أحمد عبد الستار، الحارس الأردني، بالتراضي.

وكان مبولحي "31 عاما" وصل أمس إلى مطار الملك فهد الدولي في الدمام قادماً من الإمارات التي يقيم فيها.

وآخر نادٍ مثّله الجزائري ستاد رين الفرنسي الذي ضمه في يناير 2017 قبل أن يعلن فسخ التعاقد معه أخيراً، إذ لم يمثِّله إلا في مباراة واحدة.