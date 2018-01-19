اللافي يمر بـ 3 مدن قبل الرياض

الرياض ـ علي الحدادي | Friday, 19 January 2018 - 00:00 am

وصل الليبي مؤيد اللافي، اللاعب الجديد لفريق الشباب الأول لكرة القدم، إلى تونس العاصمة، أمس، قادماً من طرابلس، عاصمة بلاده، في رحلة ذات محطاتٍ متعددة وصولاً إلى الرياض.

وغادر اللافي تونس إلى إسطنبول، ومنها إلى الرياض، العاصمة السعودية، على متن الخطوط التركية، برفقة وكيل أعماله.

وكان الشباب أعلن، الأسبوع الماضي، ضم اللاعب بعقد لمدة ثلاثة أعوام.

واللافي من أبرز اللاعبين الليبيين الصاعدين، وسبق له خوض تجربة احترافية في فريق سانتا كلارا البرتغالي.

وفي العام الماضي، أحرز خمسة أهداف في دوري أبطال إفريقيا مع أهلي طرابلس، واختير ضمن التشكيلة المثالية لمرحلة المجموعات في البطولة.

ووفقاً لمصادر "الرياضية"، فإن اللافي سيخضع إلى كشف طبي قبل توقيع عقد انضمامه إلى الشباب.