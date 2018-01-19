400 جواد في مهرجان سلطان العالمي

الرياض ـ الرياضية | Friday, 19 January 2018 - 00:00 am

أوضح الأمير فهد بن خالد بن سلطان، المشرف العام على مهرجان الأمير سلطان بن عبد العزيز العالمي للجواد العربي، أن الطموحات كبيرة في أن يصبح هذا المهرجان الأول في مجاله على المستوى العالمي، مشيراً إلى أنه يعمل على إظهار المهرجان بما يليق بالاسم الذي يحمله، وبيَّن أن توجيهات الأمير خالد بن سلطان إلى اللجان العاملة، تؤكد ضرورة تقديم الأفضل في أي نسخة للمهرجان، وكشف أن عدد الجياد المشاركة في النسخة الحالية، وصل إلى 400، أما عدد الجمال فبلغ 60 على الرغم من صعوبة المعايير هذا العام.

وأشار الأمير فهد بن خالد إلى أن المهرجان سيشهد العديد من الفعاليات، موضحاً أن التعاون قائم مع هيئة الترفيه، ليكون وجهة لجميع أفراد المجتمع.

وقال: "هناك مشاركات من أكثر من 20 دولة ما بين ملَّاك، وحكام، ومتنافسين، وستكون هناك العديد من الأنشطة، فضلاً عن منصة واسعة لمشاركة الأسر المنتجة، وفعالية الفنون التشكيلية".