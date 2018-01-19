اتحاد الطاولة يصدر روزنامة الموسم

الدمام ـ الرياضية | Friday, 19 January 2018 - 00:00 am

أصدرت لجنة المسابقات والحكام في الاتحاد السعودي لكرة الطاولة المواعيد الجديدة للمسابقات المحلية للفئات كافة بعد مراعاة المشاركات الخارجية للمنتخبات السعودية بفئاتها المختلفة، بالتنسيق مع لجنة التدريب والمنتخبات في الاتحاد. وحدَّدت لجنة المسابقات الأول من فبرابر المقبل موعداً لانطلاق بطولة السعودية للناشئين، على أن تنتهي في الثالث من الشهر نفسه.

وستنطلق بطولة السعودية للشباب في 8 فبراير، بينما ينطلق الدوري الممتاز لفئة الناشئين والشباب "المرحلة الثالثة" في الأول من مارس المقبل، وفي الثامن من الشهر نفسه، تنطلق البطولة التصنيفية "فردي" للفئات الخمس: رجال، أولمبي، شباب، ناشئين، وشباب، يعقبها بطولة السعودية لأوائل أندية الدرجة الثانية "الصعود" في 15 مارس.

ويختتم اتحاد الطاولة موسمه بالبطولة المفتوحة لفردي الرجال في 12 إبريل.