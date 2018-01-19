الخبر تستضيف منتخب المبارزة

الدمام ـ حسام النصر | Friday, 19 January 2018 - 00:00 am

دخـل لاعبــو المنتخــب السعودي للمبارزة، من فئتي الناشئين والشباب، معسكرهم الإعدادي الداخلي في الخبر استعداداً للمشاركات الخارجية المقبلة.

وأقيمت على هامش المعسكر الاستعدادي محاضرة تثقيفية بعنوان "المبارزة والإصابات الرياضية" قدمها عبد الله السنيد، مدير الأداء والتطوير الرياضي، لتعريف اللاعبين بطــرق تجنــب الإصابات الرياضية في المبارزة، وكيفية علاجها والتعامل معها، كما تفقَّد محمد المصري، الرئيس التنفيذي، المعسكر للوقوف على حاجات اللاعبين والاطمئنان على راحتهم واستعداداتهم للاستحقاقات المقبلة.