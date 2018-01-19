الرياض تحتضن سباق الأبطال والماراثون الدولي

الرياض ـ علي الحدادي | Friday, 19 January 2018 - 00:00 am

تتأهب الرياض، العاصمة السعودية، لانطلاق سباق الأبطال، وماراثون الرياض، بتنظيم من الهيئة العامة للرياضة، بهدف نشر ثقافة الألعاب الرياضية المختلفة، وزيادة الإقبال على ممارسة الرياضات المتنوعة، وسعياً منها إلى صناعة رياضة جاذبة، تحفِّز أفراد المجتمع على ممارستها بجميع أشكالها وأنواعها، وذلك بتوجيه ومتابعة واهتمام من تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية السعودية.

ومن المنتظر أن تشهد مدينة الرياض خلال الفترة من 2 حتى 3 فبراير المقبل إقامة بطولة سباق الأبطال الدولي للسيارات في ملعب الملك فهد الدولي، بمشاركة أفضل المتسابقين في عالم السباقات الحقيقية والافتراضية، وذلك في أول "سباق أبطال" من نوعه، يقام بالتعاون مع "لوجيتك G".

وسيعقب هذا الحدث الدولي المرتقب في رياضة سباقات السيارات، إقامة ماراثون الرياض الدولي في الـ 24 من الشهر نفسه، بتنظيم من الهيئة العامة للرياضة، للمرة الأولى في السعودية. ويشارك في السباق عدد من العدَّائين والمتسابقين من داخل السعودية وخارجها من مختلف الأعمار، كما يشهد الحدث الرياضي مشاركة الاتحاد السعودي للرياضة المجتمعية، وإقامة العديد من الفعاليات المصاحبة والنشاطات الرياضية المجتمعية المتنوعة. وكانت مدينة الرياض، احتضنت نهاية العام الماضي حدثاً رياضياً دولياً كبيراً على مستوى رياضة الشطرنج، وهو بطولة كأس الملك سلمان العالمية للشطرنج، التي شارك فيها 247 لاعباً ولاعبة من 90 دولة من مختلف دول العالم.

وحقَّقت البطولة، التي أقيمت للمرة الأولى في السعودية، نجاحاً لافتاً وغير مسبوق، وفق تأكيد الاتحاد الدولي للعبة.

وهذه البطولة، والبطولات المقبلة، التي ستنظمها وتقيمها الهيئة العامة للرياضة، هي ثمار مذكَّرات التعاون، التي أبرمها أخيراً تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، مع اتحادات رياضية دولية عدة.