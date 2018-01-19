" الجوهرة " تجهز صغار التنس

الدمام ـ حسام النصر | Friday, 19 January 2018 - 00:00 am

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يواصل المنتخب السعودي للتنس الأرضي لدرجة الناشئين معسكره الإعدادي، ويستمر حتى الـ 20 من يناير الجاري، في جدة، وتحديداً في ملاعب مدينة الملك عبد الله الرياضية "الجوهرة"، تحت إشراف أوسكار بونيز، كبير المدربين، وعدد من المدربين الوطنيين، بمشاركة 14 لاعباً.

وفرض الجهاز الفني للمنتخب فترتين للتدريبات، على أن تكون الفترة الصباحية خاصة بالجانب اللياقي، والمسائية بالجانب التكتيكي، استعداداً للمشاركة في بطولة "ديفيز كاب" تحت 14 عاماً.

من جانبه، التحق ‏فيصل الربدي، لاعب المنتخب السعودي الأول، ونادي الهلال، بأكاديمية "img" الرياضية الشهيرة في الولايات المتحدة الأمريكية لمدة عام، لصقل موهبته، والتجهيز للاستحقاقات الدولية المقبلة مع الأخضر.