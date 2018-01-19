القضماني يزور سباحي المستقبل

الرياض ـ فهد البطاح | Friday, 19 January 2018 - 00:00 am

زار المهندس أحمد القضماني، رئيس الاتحاد السعودي للسباحة، سبَّاحي المنتخب السعودي للفئات العمرية في المعسكر الداخلي المقام في مسبح الهيئة العامة للرياضة في الرياض، الذي يستمر حتى الـ 20 من يناير الجاري، بمشاركة 30 سباحاً من نخبة سبَّاحي القاعدة السعودية.

ويشتمل المعسكر على برنامج متكامل مع حصص صباحية ومسائية، ويهدف إلى زيادة الجرعات التدريبية خلال فترة الإجازة الفصلية، وإعداد السبَّاحين ضمن برنامج "الموهبة"، ليشكِّلوا قاعدة للمستقبل، ووضعهم في بيئة تدريبية، تساعد على رفع الكفاءة الفنية للمواهب.