الأخضر يكسب الصين.. ويتوعد نيوزيلندا

الدمام ـ حسام النصر | Friday, 19 January 2018 - 00:00 am

حقَّــق المنتخــــب السعودي الأول لكرة اليد فوزاً مهماً في انطلاق منافسـات البطولـــة الآسـيــويـة الـ 18، المقامة حالياً في كوريا الجنوبية، والمؤهلة إلى مونديال العالم 2019، حيث اكتسـح نظيره الصيـني 30ـ24 بعـد أن تمكَّـن من إنهـاء الشوط الأول لصالحه 13ـ11.

ونجـــح الإسبـاني فرناندو، مدرب المنتخب السعودي، في تدوير اللاعبـين، وتوزيـــع جهدهم خلال شوطَي اللقاء بزجِّــه بكامل اللاعبـين في أوقات متفرقة. وسجَّل المنتخب الســعودي أفضليــة "فنية"، وتفوَّق على نظيره الصيني، الذي لم يتمكَّـن من التقــدم طـــوال مجـــــريـات اللقــاء، الذي أقيم في صالــة "سوون" الفرعية.

ويواجه اليوم الجمعة المنتخــب الســعودي منتخب نيوزيلنـــدا، ويأمل الأخضر الفوز لضمان التأهل إلى الدور الثاني، حيث يتأهل أول وثاني المجموعة إلى الدور التالي، الذي يُلعب بنظام الدوري من دور واحد.