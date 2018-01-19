برشلونة يمدد عقد سيرجي حتى 2022

الفرنسية - الرياضية | Friday, 19 January 2018 - 14:55 pm

اعلن برشلونة، متصدر ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم، الجمعة تمديد عقد لاعب وسطه سيرجي روبرتو حتى 2022، وضمنه بندا جزائيا يصل الى 500 مليون يورو لابعاد اطماع الراغبين بضمه.



وكتب العملاق الكاتالوني في بيان "توصل برشلونة وسيرجي روبرتو الى اتفاق حول تمديد عقد اللاعب حتى 30 يونيو 2022. تم تحديد قيمة البند الجزائي بمبلغ 500 مليون يورو".



وحسب الصحافة الإسبانية، ينتهي عقد روبرتو الاول في 2019 وهو مرفق ببند جزائي قيمته 30 مليون يورو، وهو مبلغ اصبح سهل الدفع من قبل الاندية الاوروبية الكبيرة.



ويأتي تمديد عقد روبرتو غداة الاعلان عن تمديد مماثل لعقد المدافع جيرارد بيكيه (2022)، وبعد تمديد عقد القائد اندريس انييستا "مدى الحياة" مع امكانية بقائه في اي مكان يرغب فيه، والارجنتيني ليونيل ميسي المرتبط حتى 2021 بأجر عال.



ومن خلال هذه الصفقة الجديدة مع روبرتو (25 عاما) الذي يجيد اللعب في اكثر من مركز، اسكت برشلونة الانتقادات التي طالته بعد ضم البرازيلي فيليبي كوتينيو قبل ايام من ليفربول الانكليزي مقابل مبلغ مخيف (120 مليون يورو + 40 مليونا على شكل مكافآت)، وحملت تلك العملية المدوية على الاعتقاد بأن برشلونة اداء ظهره لللاعبين المتخرجين من اكاديميته.



وانضم روبرتو الى برشلونة في سن الرابعة عشرة، وبدأ مسيرته مع الفريق الاول في 2010، ولعب معه 178 مباراة رسمية سجل خلالها سبعة اهداف ابرزها في اياب ثمن نهائي دوري ابطال اوروبا الموسم الماضي والتي فاز فيها على باريس سان جرمان الفرنسي 6-1 بعد ان سقط امامه ذهابا صفر-4 على ملعب بارك دو برانس في باريس.