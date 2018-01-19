قبضة الأخضر تتأهل إلى دور المجموعات الرئيسي في آسيا

سيول - الرياضية | Friday, 19 January 2018 - 17:09 pm

تأهل المنتخب السعودي الأول لكرة اليد إلى دور المجموعات الرئيسي من البطولة الآسيوية الثامنة عشر لكرة اليد المقامة في كوريا الجنوبية، والمؤهلة للعب في بطولة كأس العالم 2019م، عقب فوزه الثاني اليوم الجمعة على نيوزلندا بنتيجة 42-12، حيث استهل أخضر اليد مهمته في البطولة بالفوز على المنتخب الصيني بنتيجة (30-24).



وتلعب البطولة بمشاركة 14 منتخباً تم توزيعهم على أربع مجموعات، بواقع ثلاثة منتخبات في المجموعتين الأولى والثانية، وأربعة منتخبات في المجموعتين الثالثة والرابعة.



وسيلعب الدوري التمهيدي من البطولة للمجموعات الأربع بنظام الدوري من دور واحد، وسيتأهل المنتخبان الحاصلان على المركزين الأول والثاني من كل مجموعة لدور المجموعات الرئيسي، والذي سيلعب هو الأخر بنظام الدوري من دور واحد، وسيتأهل أصحاب المركزين الأول والثاني من مجموعتي الدور الرئيسي إلى بطولة كأس العالم عام 2019م.