الهلاليون يتخطون حاجز الـ40 ألفاً في "ادعم ناديك"

الرياض - الرياضية | Friday, 19 January 2018 - 18:09 pm

تخطت جماهير الهلال في حملة "ادعم ناديك" اليوم الجمعة، حاجز الأربعين ألف مشتركاً، حيث وصلت أعداد الجماهير الهلالية المشتركة في الحملة 40،252 مشتركاً، في صدارة جدول ترتيب الحملة، بفارق 1343 مشتركاً عن ملاحقه النصر والذي بلغ عدد مشتركيه 37،118، حيث تفوقت جماهير الهلال اليوم بتسجيل 1816 مشتركاً، مقابل 752 لصالح النصر.



ولازال الاتحاد في المركز الثالث بـ 29،022 مشتركاً، مبتعداً عن أقرب منافسيه النادي الأهلي الذي بلغ عدد مشتركيه 11089.



هذا وبلغ عدد المشتركين في حملة "ادعم ناديك" التي أطلقها تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة قبل نحو 3 أسابيع 125،011مشتركاً حتى اليوم.