الأهلي المصري يرفض عرض الشباب لضم أحمد فتحي

القاهرة- الرياضية | Friday, 19 January 2018 - 20:08 pm

رفضت إدارة النادي الأهلي المصري انتقال أحمد فتحي إلى صفوف نادي الشباب في الفرتة الشتوية الحالية، حيث أكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة في النادي المصري، إن لجنة الكرة برئاسة محمود الخطيب، رئيس النادي، لم تناقش في اجتماعها العرض التي تلقاه اللاعب أحمد فتحي، الظهير الأيمن، من فريق الشباب السعودي.



وأكد مدير الكرة في النادي القاهري أن اللجنة تمسكت باستمرار أحمد فتحي مع الفريق، ولم تناقش العرض الذي تلقاه اللاعب من الشباب السعودي.



وأضاف أن اللجنة وجهت الشكر لنادي الشباب السعودي، خاصًة أن فتحي من الركائز الأساسية للفريق مع بقية زملائه، ولا يمكن التفريط فيه، شأنه مثل عبدالله السعيد وشريف إكرامي وصبري رحيل.