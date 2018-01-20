باريس تخطف حارس الاتفاق الجديد

الدمام ـ حسام النصر | Friday, 19 January 2018 - 23:44 pm

غادر الجزائري الدولي رايس مبولحي، حارس فريق الاتفاق الأول لكرة القدم الجديد، أمس الجمعة، إلى باريس لإنهاء أمور شخصية على أن يعود إلى التدريبات غداً الأحد.

وكانت إدارة الاتفاق عادت سريعاً وحسمت صفقة ضم الحارس الجزائري بعد تفاوضٍ لم ينجح مطلع الشهري الجاري.وحلَّ مبولحي بديلاً للأردني أحمد عبد الستار، الحارس الذي ألغي عقده بعد 24 ساعة فقط من إبرامه.

وأبلغت "الرياضية" مصادر مطلعة، أن مبولحي دخل في تفاوض شفهي مع الشباب منذ فترة إلا أن نتائج الفريق في فترة المفاوضات لم تشجعه على الموافقة.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن جلوس مبولحي في دكة الاحتياط في النادي الفرنسي، أسهمت في إعادته التفكير في العرض الأخير، الذي قدَّمه له الاتفاق، وكان الأكثر جدية من بين العروض المقدَّمة من أمريكا، وتركيا، والجزائر.

وبيَّنت المصادر، أن مواطنه عز الدين دوخة، حارس أحد، والاحتياط الأول له في منتخب بلاده، شجَّعه على الانتقال الى الدوري السعودي.

وتدرَّب مبولحي خلال الشهرين الماضيين في نادي عجمان الإماراتي، منذ عودته من فرنسا نوفمبر الماضي، للحفاظ على لياقته.