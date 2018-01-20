القادسية يقترب من سيرجيو

الدمام ـ حماد الدوسري | Friday, 19 January 2018 - 23:44 pm

اقتربت إدارة نادي القادسية من إنهاء التعاقد مع البرازيلي باولو سيرجيو، الذي يلعب في خط الهجوم، بتوصية من مواطنه بوناميجو، مدرب الفريق الأول لكرة القدم، الذي سبق أن أشرف على اللاعب في فترات ماضية.

وسيقود سيرجيو هجوم القادسية بدءاً من الجولة الـ 19 من الدوري السعودي، التي يواجه فيها الفتح في الخبر في 29 يناير الجاري. وسيصل المحترف البرازيلي، اليوم السبت، إلى البحرين على أن يستكمل إجراءات دخوله، ويُجري الكشف الطبي قبل إعلان التوقيع الرسمي معه خلال الأسبوع الجاري.