الأهلي ينتظر تحديد مواجهة العروبة

جدة ـ عبد الله أحمد | Friday, 19 January 2018 - 23:44 pm

أعلنت لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي لكرة القدم تأجيل لقاء الأهلي والعروبة، المقرَّر إقامته اليوم السبت على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية "الجوهرة" ضمن الدور ربع النهائي من كأس خادم الحرمين الشريفين، بسبب ظروف الطيران.ولم تحدِّد لجنة المسابقات موعداً بديلاً للقاء حتى الآن، لكنَّ مصادر مقربة أبلغت "الرياضية"، أنه سيكون الأسبوع الجاري.وبهذا الصدد، أوضح فهد الزهراني، مدير المركز الإعلامي في النادي الأهلي "وصلنا خطاب رسمي من لجنة المسابقات بشأن تأجيل اللقاء بسبب الأحوال الجوية، ولم نبلَّغ عن موعد رسمي للمباراة بعد".

وعن احتمال غياب الدوليين عن المباراة إذا ما لعبت منتصف الأسبوع المقبل لارتباطهم بمعسكر المنتخب السعودي، قال: "لا أستطيع إعطاء إيضاحات، لأنه لم يُحدَّد موعد للمباراة بشكل رسمي".