غدا.. الأوروجوياني يعود.. ومساعده يفرض اللمسة الواحدة

الرياض - علي الحدادي | Saturday, 20 January 2018 - 00:00 am

يصل الأوروجوياني جوزيه كارينيو، مدرب فريق الشباب الأول لكرة القدم مساء غدٍ الأحد إلى الرياض قادماً من بلاده التي وصل إليها قبل أيام لإنهاء بعض الارتباطات الخاصة به.

وسيشرف كارينيو على تدريبات فريقه الإثنين، استعداداً لمواجهة فريق الخليج في دور الـ 16 من كأس خادم الحرمين الشريفين الخميس المقبل.

إلى ذلك، أدى لاعبو الشباب حصة تدريبية مساء أمس على ملعب الأمير خالد بن سلطان في النادي، بقيادة رودريجز مساعد المدرب.

واستهل مساعد المدرب التدريب بتمارين إحماء ولياقة مكثفة تحت إشراف جونزاليس مدرب اللياقة. عقب ذلك قُسِّم اللاعبون إلى مجموعات عدة طبقت تمارين فنية منوعة ركزت على المهارات الفردية، خاصةً التحكم بالكرة عند الاستلام والتسليم والتمرير السريع من لمسة واحدة.

واختتم رودريجز التدريب بمناورة تكتيكية على ثلثي مساحة الملعب، حيث طبق جمل بناء الهجمة، والتحرك في الفراغات، والضغط على حامل الكرة، مع تمارين إطالة وتفكيك عضلات.

وشارك الليبي مؤيد اللافي، صفقة الشباب الجديدة، في الحصة التدريبية.