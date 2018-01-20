الهلال يكتسح الخويلدية في الطائرة

عرعر ـ أنور قمقوم | Saturday, 20 January 2018 - 00:00 am

واصل فريق الهلال تصدره الدوري الممتاز للكرة الطائرة بفوزه على الخويلدية بثلاثة أشواط نظيفة 23/25 ـ 18/25 ـ 21/25، ليرفع رصيده إلى 35 نقطة، دون خسارة، مع بداية الدور الثاني، ضمن الجولة الـ 12 من المسابقة.

كما فاز بالنتيجة نفسها الترجي على الاتفاق 8/25 ـ 25/13 ـ 25/7، ليرفع رصيده إلى 27 نقطة، ويحتل المركز الرابع، في حين يقبع الاتفاق في المركز الأخير دون أي نقطة.

وستقام اليوم السبت مباراتان ضمن الجولة نفسها، حيث يواجه النصر فريق الأهلي في صالة الهيئة العامة للرياضة في الرياض عند الساعة 3:30 عصراً، ويقود اللقاء عبد اللطيف العتيق، حكماً أول، وعبد الرحمن الدوسري، حكماً ثانياً، وعادل الدوسري، مسجِّلاً.

ويحل الابتسام ضيفاً على الموج في صالة نادي الأمل في البكيرية عند الساعة 3:45 عصراً، ويقود اللقاء محمد الحناكي، حكماً أول، وأحمد القرني، حكماً ثانياً، ومحمد السمحان، مسجِّلاً.