رالي حائل يحقق أعلى درجات النجاح

حائل ـ الرياضية | Saturday, 20 January 2018 - 00:00 am

رفع الأمير خالد بن سلطان بن عبد الله الفيصل، رئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، التهاني إلى الأمير عبد العزيز بن سعد بن عبد العزيز، أمير حائل، رئيس الهيئة العليا لتطوير منطقة حائل، رئيس اللجنة العليا لرالي حائل نيسان، بمناسبة نجاح تنظيم الرالي في نسخته الـ 13،

وقال بعد حفل التتويج، الذي أقيم في مركز المغواة: "أهنئ أمير حائل بمناسبة نجاح تنظيم الرالي لهذا العام، ونثمِّن له دعمه واهتمامه الكامل بهذا الحدث، الذي استطاع خلال 13 نسخة الوصول إلى أعلى مراتب التنظيم والنجاح".

وأكد أن النجاح الذي حققته السعودية في تنظيم هذا الحدث، هو نتيجة الدعم الكبير واللامحدود، الذي تحظى به الرياضة بشكلٍ عام من القيادة، وحرصها التام على تحقيق النجاح، وتطلعات نظرتها الحكيمة، وإخراجها بالشكل المثالي في التنظيم.

وثمَّن رئيس الاتحاد، توجيه أمير حائل بتسمية جائزة المركز الأول باسم الأمير سعود بن عبد المحسن بن عبد العزيز، أمير حائل السابق، مشيراً إلى أن الأمير سعود بن عبد المحسن، هو صاحب فكرة الرالي، وهو المؤسِّس له.

كما رفع التهنئة إلى الأمير عبد الله بن خالد بن عبد الله، مساعد رئيس الهيئة العليا لتطوير منطقة حائل، رئيس اللجنة التنفيذية للرالي، مثمناً الجهود الكبيرة، التي يبذلها الأمير عبد الله بن خالد لإنجاح هذا الحدث الرياضي.

وأثنى رئيس الاتحاد على الأداء الفني العالي، الذي قدمه السائقون خلال المنافسات، متمنياً أن يواصلوا مستوياتهم المتميزة، ويحصدوا الألقاب الخارجية، ويرفعوا راية السعودية في المحافل الخارجية.