التجمع الدولي لأبطال التايكوندو يختتم فعالياته

الرياض ـ الرياضية | Saturday, 20 January 2018 - 00:00 am

اختتمت، أمس الأول، فعاليات التجمُّع الدولي لأبطال العالم الإسلامي للتايكوندو في مكة المكرمة، الذي نظَّمه الاتحاد السعودي للتايكوندو خلال الفترة من 9 إلى 18 يناير الجاري، في نادي الوحدة.

وتخلَّلت المعسكر تدريبات للأبطال مع 26 لاعباً من المنتخبات السعودية للتايكوندو، الأول والشباب، ممَّن حققوا الذهب، في مقدمتهم محمد السويق، وهشام الدوخي، وسامي هزازي، وعبد الرحمن المولد، وحمد المبروك، وسعد علي، وعبد الله القرني.

وأقيمت على هامش التجمُّع دورة لصقل حكام التايكوندو، بحضور شكير شلباط، رئيس لجنة حكام "البارا" في الاتحاد العالمي للتايكوندو، والدولي فايز السلولي، رئيس لجنة الحكام في الاتحاد السعودي للتايكوندو، إضافة إلى دورة تطوير مدربي التايكوندو، بحضور عزيز أشرقي، المدير الفني للمنتخب السعودي للتايكوندو، ومحمد الحبابي، مدير إدارة المنتخبات.

وشهد التجمع حضوراً شرفياً كبيراً، يتقدمهم اللواء أحمد الفولي، نائب رئيس الاتحاد العالمي للتايكوندو، رئيس الاتحاد الإفريقي للتايكوندو، وإدريس الهلالي، رئيس الاتحاد العربي للتايكوندو، والعميد أحمد الذيودي، رئيس الاتحاد الإماراتي.

وشارك في التجمُّع 120 رياضياً ما بين حكمٍ، ومدربٍ، ولاعبٍ، ومنظِّمٍ.