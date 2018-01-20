الأخضر يتأهل إلى الدور الرئيس عبر الشباك النيوزيلندية

الرياض ـ الرياضية | Saturday, 20 January 2018 - 00:00 am

‎تأهل المنتخب السعودي الأول لكرة اليد إلى الدور الرئيس من البطولة الآسيوية الـ 18، المقامة منافساتها حالياً في كوريا الجنوبية، والمؤهلة إلى بطولة كأس العالم المقبلة، بفوزه على نظيره النيوزيلندي 42ـ12، في اللقاء الذي جمع المنتخبين، أمس، في مدينة سوان الكورية، ضمن الجولة الثانية للمجموعة الرابعة. ‎

وسيطر لاعبو الأخضر على اللقاء منذ البداية، ووسَّعوا الفارق التهديفي لينتهي الشوط الأول لمصلحتهم 20ـ6، وسط تألق وتميُّز جناحَي المنتخب عبد العزيز ردة، وعبد الله عباس، اللذين سجَّلا معظم الأهداف عن طريق الهجوم الخاطف. ‎وفي الشوط الثاني، استمر الأخضر في سيطرته على المباراة، وغيَّر مدربه الإسباني فرناندوا العديد من اللاعبين لإتاحة الفرصة للجميع للمشاركة، لتنتهي المباراة بفوز المنتخب السعودي 42ـ12.

وبهذه النتيجة، أعلن المنتخب السعودي وصوله إلى دور المجموعات الرئيس بعد أن حصد العلامة الكاملة، أربع نقاط من مباراتين، احتل بها المركز الثاني في مجموعته.