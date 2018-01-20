قرعة آسيا تضع أخضر اليد بجانب عمان وكوريا وإيران

سوان - الرياضية | Saturday, 20 January 2018 - 16:31 pm

وضعت قرعة الدور الرئيس للبطولة الثامنة عشر لكرة اليد المقامة حالياً في كوريا الجنوبية والمؤهلة للعب في بطولة كأس العالم عام 2019م بألمانيا والدانمارك، المنتخب السعودي الأول لكرة اليد في المجموعة الأولى، التي ضمت بجواره منتخب كوريا الجنوبية المستضيف ومنتخب إيران ومنتخب عمان.



واستطاعت قبضة الأخضر التأهل للدور الرئيس من البطولة بعد حصولها على وصافة مجموعتها الرابعة في الدور التمهيدي من البطولة بواقع أربع نقاط.



ويبدأ المنتخب السعودي مشواره في الدور الرئيس يوم الإثنين المقبل بمواجهة منتخب إيران متصدر المجموعة الأولى، وسيلتقي يوم الثلاثاء منتخب عمان وصيف المجموعة الثانية، فيما سيختتم مبارياته في الدور الرئيس بمقابلة المستضيف منتخب كوريا الجنوبية الذي تصدر مجموعته الثالثة بالدور التمهيدي، علماً بأن جميع المباريات الثلاث للأخضر في الدور الرئيس ستكون عند تمام الساعة التاسعة صباحاً بتوقيت السعودية، وذلك على صالة سوان اندور استديوم بمدينة سوان الكورية الجنوبية.