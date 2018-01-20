روجيرو ومجرشي يقودان الفيصلي إلى ربع نهائي كأس الملك

المجمعة - الرياضية | Saturday, 20 January 2018 - 17:20 pm

• سجل هدفي المباراة روجيرو ومحمد مجرشي على مدار الشوطين.

• الفيصلي سيواجه الهلال او القادسية في ربع النهائي.

• الشوط الثاني شهد خروج روجيرو وإسلام سراج.



تأهل فريق الفيصلي الأول لكرة القدم إلى الدور ربع النهائي من كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد تخطيه اليوم السبت ضيفه النجوم "درجة أولى" 2-0، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب مدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز في المجمعة.



وسجل أهداف المباراة البرزيلي روجيرو عند الدقيقة 20 في شوط المباراة الأول، ومحمد مجرشي في الدقيقة 78.



ويواجه الفيصلي في الدور ربع النهائي الفائز من مباراة الهلال والقادسية والتي ستقام في وقت لاحق اليوم.