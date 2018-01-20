اتحاد القدم يسمح للعبيد وشيفو بالمشاركة في "الكأس"

الرياض - الرياضية | Saturday, 20 January 2018 - 16:22 pm

أعلن اتحاد القدم السعودي اليوم السبت إلغاء الفقرة الرابعة من شروط وتعليمات مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين، حيث أقر اتحاد اللعبة السماح بمشاركة اللاعب مع فريقين مختلفين في نفس النسخة من المسابقة، إذ كان النظام السابق ينص على منع اللاعب من المشاركة مع فريقين مختلفين في نسخة واحدة من البطولة.



وبرر اتحاد القدم هذه الخطوة بإتاحة الفرصة للاعبين بالاستمرار في المشاركة، بما ينعكس على قوة المسابقة واستعدادات المنتخب السعودي للمشاركة في كأس العالم 2018 في روسيا.



ويعد عبدالرحمن العبيد المنتقل حديثاً لنادي النصر والمصري محمد عبدالشافي أبرز اللاعبين الذين استفادوا من هذا القرار، حيث شارك في البطولة مع فريقه السابق القادسية ، فيما شارك عبدالشافي مع الأهلي وسوف يكمل البطولة مع فريق الجديد الفتح.