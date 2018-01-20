دورتموند يرفض عرض أرسنال لضم أوباميانج

برلين - الفرنسية | Saturday, 20 January 2018 - 15:26 pm

رفض بوروسيا دورتموند الالماني عرضاً قدره 50 مليون يورو قدمه ارسنال الإنجليزي لضم المهاجم الغابوني بيار إيميريك أوباميانج، حسب ما ذكرت مجلة "كيكر" الألمانية اليوم السبت.



واستبعد أوباميانغ، هداف الدوري الألماني لكرة القدم في الموسم الماضي برصيد 31 هدفا، من فريقه في المباراتين الأخيرتين ضد فولفسبورغ هرتا برلين لأسباب سلوكية.



ويسعى أرسنال إلى التعاقد مع مهاجم لتعويض انتقال وشيك للدولي التشيلي اليكسيس سانشيز الى مانشستر يونايتد.



وأوضحت كيكر في تقريرها أن دورتمود لن يقبل عرضاً أقل من 60 مليون يورو للتخلي عن اللاعب الذي يرتبط بعقد معه حتى 2021.



وأكد الرئيس التنفيذي لنادي دورتموند هانس يواكيم فاتسكه لوكالة سيد الالمانية، التابعة لفرانس برس، أن هناك اتصالات حاليا مع أرسنال، لكنه أشار إلى أن التقارير حول قيمة الصفقة هي "شائعات" لأن الاتصال الأول لم يكن بشأن المال.



وتردد أن والد أوباميانج، وهو وكيل أعماله أيضا، كان في لندن هذا الأسبوع لمحاولة دفع صفقة الانتقال إلى أرسنال.



وكان المدير الرياضي لدورتموند ميكايل تسورك أكد الجمعة في ما يتعلق بامكانية انتقال اوباميانج الى صفوف أرسنال: "لا شيء ملموسا على الطاولة، كله كلام في الهواء".



وأضاف "نخطط لأهدافنا بوجود بيار ايميريك أوباميانج، وهناك مجال لعودته إلى تشكيلة الفريق لكن المهنية يجب أن تكون الأساس، وهذا يتضمن الاعتراف بأنه أخطأ في مكان ما".

وسجل أوباميانغ 21 هدفا في 23 مباراة هذا الموسم.