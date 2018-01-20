بالصور.. أرضية الراكة تؤخر انطلاق مواجهة القادسية والهلال

الدمام- الرياضية | Saturday, 20 January 2018 - 19:05 pm

تسبب سوء أرضية ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي في "الراكة"، بتأخير انطلاقة مواجهة القادسية والهلال اليوم السبت في دورالـ16 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين، نحو 10 دقائق، حيث تأخرت عن موعدها المحدد 6:10.



واضطر مسؤولو الملعب، لإجراء عمليات "ترقيع" لسد الفراغات الموجودة في الملعب خاصة أمام المرمى الشرقي.



وكان عدد من الأندية اشتكت أكثر من مرة من سوء أرضية ملعب الراكة، خلال المباريات التي يحتضنها في كافة المسابقات المحلية.