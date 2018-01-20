أجانب الفيحاء يواصلون الغياب

المجمعة - الرياضية | Saturday, 20 January 2018 - 19:14 pm

واصل محترفو فريق الفيحاء الأول لكرة القدم الأجانب الغياب عن تدريبات الفريق، حيث واصل روني فرنانديز وأدملسون باروس التمارين الفردية بناء على توصية الجهاز الطبي، فيما واصل أدملسون باروس وجون رويز برنامجهما التأهيلي تحت إشراف المعد البدني، وذلك في إطار استعدادات الفريق لمواجهة نظيره الفتح يوم الأربعاء المقبل، ضمن منافسات دور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين، والتي تقام على ملعب مدينة الملك سلمان الرياضية بالمجمعة.



وعلى الصعيد الميداني، أشرك الأرجنتيني غوستافو كوستاس مدرب الفريق مجموعة من لاعبي درجة الأولمبي في مناورة تكتيكية فرضها على كامل مساحة الملعب، وقد طبق اللاعبون خلال المناورة عدداً من الجمل التكتيكية والفنية.