الجبال يركز على الهجوم أمام الفيحاء

الأحساء - الرياضية | Saturday, 20 January 2018 - 19:36 pm

ركز التونسي فتحي الجبال مدرب فريق الفتح الأول لكرة القدم، على استغلال نقاط القوة الهجومية في فريقه، وذلك ضمن استعدادات الفريق لمواجهة الفيحاء يوم الأربعاء المقبل ضمن مباريات دور الـ16 من كأس الملك.



هذا وبدأ التونسي الحصة التدريبية بالتمارين اللياقية المتنوعة، أدى اللاعبون بعدها العديد من التمارين التكتيكية، قسم بعدها الجبال اللاعبين إلى مجموعتين، أجرى من خلالها مناورة على نصف مساحة الملعب، فيما اختتم الجبال حصته التدريبية بتمارين الإطالة.