رأسية السهلاوي تحلق بالنصر إلى ربع نهائي "الكأس"

الرياض - الرياضية | Saturday, 20 January 2018 - 20:03 pm

• السهلاوي سجل للنصر من رأسية في الشوط الأول.

• جاسم الحمدان أهدر ضربة جزاء تصدى لها الحارس البديل شيعان.

• النصر سيواجه الباطن أو ضمك في ربع نهائي البطولة.



تأهل فريق النصر الأول لكرة القدم لربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد فوزه على النهضة "درجة أولى" بهدف دون رد، خلال المباراة التي جمعت الفريقين اليوم السبت على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض، ضمن مباريات دور الـ16 من المنافسة.



ويدين النصر بتأهله لدور الثمانية في لمهاجمه محمد السهلاوي الذي سجل من رأسية عند الدقيقة 36 مستفيداً من عرضية زميله أحمد الفريدي، فيما ساهم في تأهل النصر تصدي حسين شيعان حارس النصر"البديل" الذي حل بديلاً لعبدالله العنزي، لضربة جزاء تسبب فيها المدافع عمر هوساوي لملامسة الكرة بيده، وبالمقابل فشل جاسم حمدان في تسجيلها هدفاً تعادلياً لفريقه.

ويواجه النصر في ربع نهائي البطولة الفائز من المباراة التي ستجمع الباطن وضمك الخميس المقبل.