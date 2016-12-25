‏(كسر العظم)

بقلم: عبد المحسن الجحلان | Sun, 2016-12-25 22:01

يتواصل صراع الكبار في مناسبة جديدة تتمثل بكأس ولي العهد، الهلال والنصر والاتحاد والأهلي على المحك، المنتصر سيذهب للنهائي، والخاسر سيخرج من باكورة بطولات الموسم المحلية.

ـ مواجهتان من العيار الثقيل، ربما أن الهلال يتفرد بكونه طرفاً ثابتاً في هذه المسابقة، ولن نقول عرابها رغم تباين المنافسين الذين يلاقونه في محطة النهائي، غير أن الزعيم صامد يكسب بكل اقتدار وكأنه يعرف دهاليز الطريق للقمة.

ـ التوقعات متباينة، وقد يختلف موديل البطولة هذه المرة إذا وصل الأصفران للمحطة ما قبل الأخيرة وهما مؤهلان عطفاً على جموحهما المتوقد، والحال ذاتها للهلال والأهلي بمخزونهما لزخم عناصري مؤهل بمقدوره تفعيل التفوق على أرض الواقع.

ـ اليوم وغداً استثنائيان للتنافس، وكأن العرض الكروي الأكبر للصراع حدد في وسط الموسم في نزالين يحملان في جعبتهما أشياء وأشياء من الإثارة وما خلف الستار حبلى بالمفاجآت.

ـ بقي جانب مهم يتمثل بلعبة المدربين في صراع العمالقة الذي يعد اختباراً حقيقياً للأجهزة الفنية الأربعة، وتحديداً الأرجنتيني دياز والكرواتي زوران في نزال يختلف في سياقه جملةً وتفصيلاً عن السابق.. معركة قصم الظهر والخروج الأول من باكورة بطولات الموسم ستكون مغايرة.

نقاط حرة

ـ عدم تنفيذ قرار"فيفا" بسحب ثلاث نقاط من الاتحاد في حينه والمخاطرة بسمعة الكرة السعودية لمصلحة من؟!

ـ رئيس الاتحاد السابق إبراهيم البلوي يتحمل جزءا كبيرا من العقوبة التي طالت عميد الأندية السعودية.

ـ بعد قضية منشطات نور وسحب الثلاث نقاط من الاتحاد قد تكون الثالثة أقسى.

ـ الفتح سبق وأن سحبت منه ثلاث نقاط دون سابق إنذار قبل مقابلة الخصم بساعات ولم يحظ بالتكتيم الذي غلف به الاتحاد.

ـ أيام قلائل ويودع اتحاد عيد المشهد، فهل تكون مواجهات نصف نهائي كأس ولي العهد ختام مسك؟!

ـ الحكم محمد القرني قراراته متناقضة خلال مواجهة الباطن والهلال في إشارة إلى أن هذا الحكم يحتاج لإعادة تأهيل.

ـ درس مواجهة الباطن يفترض أن تعيه إدارة الأمير نواف بن سعد لتدرك أن لاعبيها معرضون للطرد إذا استمرت أهزوجة مناقشة الحكم.

ـ المرداسي فهد يغلب على المباريات التي يديرها حدوث أخطاء تغير من مسار النتيجة، وما حدث في مقابلة الفتح والنصر الأخيرة خير شاهد.

ـ مواجهة الهلال والتعاون المقبلة يفترض أن تسارع إدارة البيت الأزرق بطلب حكام أجانب لكي لا يتجدد سيناريو القرني.

ـ رئيس اتحاد التايكوندو الجديد العقيد شداد العمري قدرة إدارية عالية أمامه حزمة عمل وأرض خصبة والفرصة متاحة للنهوض باللعبة وتفعيلها بشكل أكبر في القطاعات العسكرية والمدارس التعليمية.

ـ الرواتب الباهظة للمدراء التنفيذيين يفترض أن تتحملها اللجنة الأولمبية لتخفيف الأعباء عن ميزانيات الاتحادات.

آخر الكلام

ليس القوي من يكسب الحرب، وإنما الضعيف من يخسر السلام.