حسابات مختلفة

بقلم: مساعد العبدلي | Sun, 2016-12-25 22:06

تعتقد فئة من متابعي كرة القدم السعودية أن المديرين الفنيين للنصر (زوران) وللهلال (دياز) سيعمدان الليلة لانتهاج ذات الأسلوب التكتيكي الذي اعتمداه في اللقاء السابق قبل 10 أيام.

ـ بينما فئة أخرى (أذهب معها) ترى أن الأمر الليلة يختلف تماماً ومن هذا المنطلق سيختلف التعامل الفني من قبل المديرين الفنيين لقطبي العاصمة.

ـ اللقاء السابق كان ضمن منافسات الدوري وهذا يعني أن التعويض ممكن في لقاءات أخرى قادمة رغم أهمية الفوز في تلك المباراة.

ـ بينما لقاء الليلة (إقصائي)، والخاسر سيغادر المسابقة تماماً، في حين أن الفائز سيقترب كثيراً من تحقيق لقب جديد وبالتالي الحسابات تختلف كثيراً.

ـ زوران قد لا يعتمد ذات الأسلوب الذي اعتمده في اللقاء السابق لأنه نهج تكتيكي مرهق للغاية، ولقاء الليلة قد يذهب إلى شوطين إضافيين ولو حدث ذلك واعتمد زوران ذات النهج فسيكون لاعبو النصر في قمة الإرهاق عن الوصول للأشواط الإضافية ما قد يمنح الهلال التفوق.

ـ على الجانب الآخر لن يندفع الهلاليون مثلما فعلوا في الشوط الثاني من المباراة الماضية لأن مثل هذا الاندفاع قد يتسبب في مساحات واسعة في الخطوط الخلفية للفريق الأزرق ولو حدث ذلك واستثمرها النصراويون بتسجيل هدف واحد قد يكون كافياً للوصول للنهائي.

ـ النصر قد يستعيد الليلة هدافه محمد السهلاوي الغائب عن المباراة الماضية وهو المتخصص في هز شباك الهلال وهذا أمر معنوي هام للغاية في مواجهات الفريقين، فكيف بمباراة هامة للغاية وإقصائية؟!.. إلى جانب حضور السهلاوي قد يحضر إبراهيم غالب بعد غياب طويل ويمثل حضوره دعماً للفريق الأصفر خصوصاً أنه يملك الخبرة في مثل هذه المواجهات ويلعب في مركز هام للغاية يحتاجه زوران في لقاء الليلة.

ـ الهلال سيفتقد لخدمات البرازيلي إدواردو (الموقوف) لكنني لا أراه غياباً مؤثراً لسببين.. أولهما الانخفاض الواضح في مستوى اللاعب هذا الموسم.

ـ السبب الثاني أن غياب إدواردو قد يمنح فرصة المشاركة منذ البداية لسالم الدوسري والبرازيلي تياجو كبديل لسالم وهذا الثنائي يجيد اللعب على طرفي الملعب وهذا سيشكل خطورة كبيرة على مرمى النصر.

ـ لست بفني ولا أحبذ الحديث عن الأمور الفنية لكن لقاء النصر والهلال يجبر أي منتسب للوسط الكروي السعودي أن يتحول إلى فني ويجتهد في طرح وجهة نظرته.

ـ لن أتحدث عن كيف سيلعب الفريقان لأن هذا أمر يخص زوران (النصر) ودياز (الهلال)، إنما سأتحدث عن توقعاتي لمجريات المباراة.

ـ بالتأكيد (ودون اجتهاد) لن يخرج السيناريو الفني المتوقع عن البدء بنهج هجومي مكثف لحسم الأمور مبكراً لكنه سيناريو خطير للغاية متى لم تأت الأهداف لأنه سيؤدي إلى إجهاد اللاعبين وخسارتهم في الوقت الإضافي.

ـ بينما السيناريو الثاني هو اللعب بتوازن وحذر خشية الخسارة وفي نفس الوقت من أجل توفير الطاقة والجهد تحسباً لتمديد المباراة لوقت إضافي.

ـ شخصياً أعتقد أن زوران ودياز لن يخاطرا وسيعمدان للنهج الحذر، وسيأتي حسم المباراة لأحد الفريقين من على دكة البدلاء.

ـ أمنياتي بلقاء ثري من الناحية الفنية يليق بالنصر والهلال وبمباراة في نصف نهائي مسابقة كأس ولي العهد.