لنرتقي بفكرنا الرياضي

بقلم: خالد بن عبدالله النويصر | Tue, 2017-01-03 21:33

فوجئت بعدد كبير من المحسوبين على الإعلام يسبون ويشتمون رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم السابق أحمد بن عيد الحربي وأعضاء مجلس إدارته بعد انتخاب الرئيس الجديد للاتحاد، وذلك في بعض القنوات الفضائية ووسائل التواصل الاجتماعي وخاصة في تويتر.

ـ هذا الأمر يعد تصرفاً غير حضاري ويدل على جهل البعض في طريقة وأسلوب الانتقاد الهادف البناء في الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، خاصة أن الرجل اجتهد هو وأعضاء مجلس إدارته وما كل مجتهد مصيب.

ـ من الطبيعي أن يكون للتجربة الأولى للانتخابات إيجابيات وسلبيات، والجيد أن إدارة أحمد عيد قد حاولت إصلاح ما يمكن إصلاحه لتعديل الكثير من الأخطاء، مثل النظام الأساسي للاتحاد السعودي لكرة القدم، وتطوير أسلوب العمل في المنتخبات الوطنية ولجان الاتحاد المتعددة.

ـ وخاصة لجنة المسابقات التي نجحت في تنظيم جدول دوري جميل بشكل جيد دون تعارض مع مشاركات المنتخب الأول لكرة القدم والأندية في البطولات القارية والدولية وذلك بالتنسيق المباشر مع إدارة المنتخب والأندية المشاركة في دوري أبطال آسيا.

ـ بالإضافة إلى نجاح لجنة الاحتراف في تطوير أسلوب العمل بشكل جيد وتطبيق كل ما هو جديد في عالم الاحتراف على أرض الواقع، وهذا ما كان واضحا وجليا للجميع من خلال الربط المباشر بين الأندية والاتحاد الدولي لكرة القدم لتسجيل اللاعبين المحترفين وتعديل بعض اللوائح والأنظمة التي تتوافق مع كرة القدم السعودية.

ـ وكذلك سعى الاتحاد السعودي لكرة القدم السابق لتطوير أسلوب العمل في لجنتي الانضباط والاستئناف مع تعديل الكثير من اللوائح والأنظمة التي تتوافق مع أنظمة ولوائح العقوبات في الاتحاد الدولي لكرة القدم وبما يتوافق مع مجتمعنا السعودي وعاداتنا وتقاليدنا.

ـ النتائج الإيجابية التي حققها المنتخب الأول لكرة القدم خلال المرحلة الأولى من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2018م والخطوات اللإيجابية للفئات السنية والاهتمام بالمدرب الوطني من خلال الدورات والندوات الخاصة بهم وإعطاء البعض منهم الفرصة للعمل في المنتخبات الوطنية مثل (فيصل البدين ـ سعد الشهري ـ خالد العطوى وغيرهم..) تحسب للرئيس السابق أحمد عيد وأعضاء مجلس إدارته.

نقــاط رياضـة

ـ أبارك للدكتور عادل عزت فوزه بمنصب رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم متمنيا له التوفيق والنجاح وأعانه الله على تحمل المسؤولية.

ـ أتمنى استمرار الأخ أحمد العقيل في لجنة المسابقات حيث يعتبر من القدرات السعودية الشابة الذين اكتسبوا خبرة جيدة في مجال العمل الميداني في الملاعب السعودية ولما يحمله من مؤهلات علمية وعملية.