الروح بين النصر والاتحاد

بقلم: د. رشيد بن عبد العزيز الحمد | Tue, 2017-01-03 21:33

يحتفل الشباب الرياضي في ظل حضور ولي العهد الأمين الأمير محمد بن نايف ـ حفظه الله ـ برعايته للقاء الشباب والرياضة الذي يوليه ـ حفظه الله ـ جل اهتمامه ورعايته، هذا الكرنفال الرياضي الذي يعد طموح كل ممارس للرياضة وبالأخص رياضة كرة القدم، حيث يؤمل الشارع الرياضي ومحبو كرة القدم بأن يشاهدوا لقاء نهائي كأس ولي العهد بعد أن تأهل باللعب عليه والتشرف بالسلام على راعي المباراة أعضاء فريقي ناديي النصر والاتحاد بأن يظهروا للمشاهدين النجاح والتميز الذي معه استحقوا الوصول إلى هذه المرحلة؛ لأن نجاح اللقاء والذي متوقع له الإثارة والقوة والندية تنبع من قدرة إدارتي الناديين على إعداد اللاعبين من الناحية النفسية، لتمكينهم ليظهروا ما عندهم من قدرات ومهارات فنية وحركية وتركيز وانتباه وحضور عقلي، لأن ذلك سر الانتصار في المباريات النهائية، والمؤمل أن يرتقي اللاعبون بأنفسهم لما لديهم من الخبرة والنضج الكروي والفكري، وأن يكون دور الإعلام الرياضي إيجابياً من خلال الطرح المتوازن والتشجيع والتحفيز، وإثارة الدافعية لدى اللاعبين بعيداً عن التعصب والعاطفة؛ لأنهم يدركون بأنهم يلعبون بين يدي قائد الأمن الأمين، في كرنفال رياضي يتكرر سنوياً في بطولة متعة الكرة السعودية.

وجدير بنا في مثل هذه التظاهرة الرياضية الكروية، وفي ظل ما تشهده هذه البلاد المباركة من تطور في كافة الميادين، أن نظهر في هذه المباراة التي سيشاهدها الملايين من خلف الشاشات التطوير الذي حظيت به الرياضة بشكل عام وكرة القدم على وجه خاص، كونها تحتل المرتبة الأولى في التشجيع في جميع دول العالم ومن بينها السعودية، حيث تعد اللعبة الأكثر شعبية، الشيء الذي يفتخر به اتحاد كرة القدم بعد تشكيله الجديد، هذه المكانة للعبة في المجتمع السعودي حتى أصبحت محل نقاش الصغار والكبار من الجنسين، فضلاً عما يحظى به اللاعبون في ظهورهم في وسط المجتمع بشخصيات الصفوة، وبالذات اللاعبون المحترفون.

والواقع يقول إن النجومية قليل من يستمتع بها ويحافظ عليها، حيث تعتبر حالة نادرة لأن عمر اللاعب في الملاعب يعتبر قصيراً مهما طال، ولذلك نجدها فرصة لأن نرى لاعبينا في الفريقين، وقد تجلوا بالإبداع في تقديم صورة تليق بالكرة السعودية من جميع النواحي سواء الأداء الفني والمهاري والخططي، أو التحلي بالأخلاق الرياضية، فلا خاسر في مثل هذه اللقاءات التي سيتشرف الجميع بالسلام على ولي العهد ـ حفظه الله.

وقفة:

ـ حكم المباراة إن وفقت لجنة الحكام في تكليف الحكم المناسب سيكون عاملا مهماً من نجاح اللقاء وظهوره بالمستوى المشرف .وإن كنت أفضل أن يحضر الحكم الأجنبي في هذه المباراة.

ـ مطلوب حضور جماهيري كبير، وبالذات من محبي الناديين.

ـ نتمنى أن يكون الدخول للجماهير الرياضية في مثل هذه المباراة التاريخية مجاناً.

ـ الفريقان يضمان عناصر متميزة في جميع الخطوط، ولذلك فالمباراة نار على نار في المستوى الفني.

الاتحاد تطور كثيراً وسيكون نداً مهدداً للنصر، خصوصاً أنه يملك مهاجمين نهازين للفرص وسريعي الانطلاق وقويي البنية، وبين جماهير استثنائية.

النصر عليه أن يحذر من احتفاظ لاعبيه بالكرة؛ لأن أي خطأ سيحمل الفريق ثمناً باهظاً، مباراة قوية وصعبة سيواجه فيها النصر فريقاً مختلفاً عن ذلك الذي لاقاه في الدوري، فمن سينتصر جدير بالانتصار، لأنهما عملاقا الكرة السعودية، ومنبع نجوم الذهب ويشتركان في العالمية.

كل التوفيق للفريقين بمباراة قمة تليق بقيمة المناسبة وراعيها.