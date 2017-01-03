عزت والبطي

بقلم: د. حافظ المدلج | Tue, 2017-01-03 21:34

ودعنا العام 2016 ومعه "اتحاد عيد"، كما كان يحلو للبعض تسميته، ولعلني لا آتي بجديد إذا قلت إن ركيزتي الاتحاد الأساسيتان هما الرئيس والأمين العام، لذلك كنت أسميه "اتحاد الأحمدين"، وأقصد بذلك الرئيس أحمد عيد، والأمين أحمد الخميس شكر الله لهما السعي والجهد.

مع إطلالة 2017 نبدأ العهد الجديد لاتحاد "عزت والبطي"، حيث يتطلع المتفائلون مثلي لتغيير إيجابي في العمل المنهجي المؤسساتي المنظم وفق خارطة طريق تتماشى مع رؤية 2030، حيث كانت أيقونة شعار الحملة الانتخابية لفريق د. عادل عزت الذي سيجعل من نجاحاته في القطاع الخاص حجر الزاوية في بناء الاتحاد الذي سيشهد بدايات عصر التخصيص، ولعلنا نأمل بأن يبدأ من حيث انتهى الآخرون، فلا ينسف كل ما بناه الاتحاد السابق الذي سيحفظ له التاريخ نجاحات في المسابقات والاحتراف والمنتخبات، نتمنى أن تستمر وتتطور في المستقبل.

ولعلي أتحدث بلسان غالبية من قابلتهم خلال الأيام الماضية حين أقول إن لجنتي الحكام والانضباط تمثلان أهم التحديات التي أتمنى أن تمنح الأولوية الأولى بالاتحاد الجديد، فالحكم المحلي يعيش مرحلة إحباط لم يسبق لها مثيل مع تعالي الأصوات التي تفضل الاستعانة بالحكم الأجنبي، الذي يرتكب الأخطاء أيضاً ولكنه ينجو بفعلته ويسافر محملاً بآلاف اليوروات، ولعلي أقترح أن يبادر اتحاد "عزت والبطي" للانضمام للاتحادات التي ستطبق تقنية الفيديو، مساعد الحكم "VAR"، لأنها ستخفف الأخطاء والضغط على الحكام، بينما الانضباط فلن أزيد على مطالبة الجميع باختيار "القوي/ الأمين" لهذه اللجنة الهامة التي تتمحور حولها المشاكل.

كما أتمنى استحداث إدارة معنية بالمناسبات، تعنى بتنظيم المحافل والمؤتمرات واجتماعات الجمعية العمومية والقرعة وغيرها من الأحداث الهامة، كما تشمل المباريات الكبرى للمنتخب أو الأندية خصوصاً حين يكون الفريق الضيف كبيراً ومحاطاً بهالة إعلامية تستوجب أن نكون في مستوى الحدث ونقدم صورة إيجابية عن الرياضة السعودية، ويمكن البناء على بعض النجاحات التي تحققت بالاتحاد السابق في مجال تنظيم المباريات بقيادة الجندي المجهول "أحمد العقيل"، مع ضرورة دعم هذه الإدارة بمتخصصين في مجال "إدارة المناسبات".

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يفترض أن تنتهي دورة هذا الاتحاد في ديسمبر 2020، أي وسط الموسم والتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022، ولذلك أخاطب الرئيس د. عادل عزت، متمنياً أن يحدد من الآن موعد الانتخابات المقبلة، إما في صيف 2020 أو صيف 2021، ويتم القرار وفق تصويت الجمعية العمومية باجتماعها المقبل، الذي أرجو أن يكون سنوياً في نهاية كل موسم متزامناً مع ميزانيات الاتحاد والأندية، وعلى منصات التوفيق نلتقي.